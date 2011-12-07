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Хлебозавод Буинска полностью рассчитался с долгами по зарплате

52 сотрудника ООО «Буинский хлебозавод, наконец, получили задерживаемую зарплату. Общая сумма погашенного долга по заработной плате на этом предприятии составила 1 миллион 91 тысяча 968 тысяч рублей.

Пресс-служба Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ напоминает, что в Татарстане ведется серьезная, планомерная работа с руководителями предприятий и организаций, которые задерживают выплаты заработной платы своим сотрудникам. Эта работа проводится совместно с контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами.

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