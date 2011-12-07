Семьи пострадавших во время стрельбы в казанской школе начали получать выплаты

Семьи погибших и пострадавших во время стрельбы в казанской школе №175 начали получать единовременные выплаты. Напомним, в мае после трагедии в казанской гимназии №175 Владимир Путин поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

После Правительство РТ по поручению Президента подготовило постановление по организации выплат. Согласно документу, один миллион рублей получат девять семей погибших, 500 тысяч рублей – люди, получившие ранения тяжелой и средней тяжести, 300 тысяч рублей — легкой степени.

На данный момент, 231 ученик гимназии находится на оздоровительном отдыхе в Краснодарском крае. Для родителей, чьи дети оказались на лечении в Москве, также предусмотрена компенсация за проживание, питание и транспортные расходы.