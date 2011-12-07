Власти Татарстана изменили минимальный взнос на капремонт в многоквартирных домах

Правительство Татарстана постановило новую сумму минимального взноса на капремонт в многоквартирных домах с человека. Постановление подписано премьер-министром Алексеем Песошиным и опубликовано на портале правовой информации.

В абзаце второго пункта документа было заменено предложение „на 2021 год в размере 6,11 рубля“, на „с 1 июля 2021 года в размере 6,38 рублей“». Таким образом, минимальный взнос за капремонт повысился на 27 копеек.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что объём выполненных ремонтных работ в многоквартирных домах Казани составляет 37% от основной программы.