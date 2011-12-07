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Ключ электронной подписи теперь могут бесплатно получить все бизнесмены Татарстана

Для этого необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, и USB носитель для ключа.

В Татарстане теперь любой предприниматель и нотариус может бесплатно получить ключ электронной подписи в налоговой инспекции. На сегодня более 2000 таких ключей уже выдано, сообщает УФНС России по РТ.

Для получения ключа необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, USB носитель и пройти процедуру идентификации.

Налогоплательщики уже сейчас могут записаться на прием с помощью сервиса ФНС «Онлайн запись на прием в налоговый орган» или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222, чтобы получить ключ.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что во всех налоговых органах Татарстана прошли «открытые классы» для налогоплательщиков. На них люди смогли получить ответы, касающиеся выбора кассового аппарата и его обслуживания.

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