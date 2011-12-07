В 1402 школах Татарстана будет действовать единый тариф за интернет

В Татарстане все 1402 школы к 1 сентября будут подключены к Государственной интегрированной системе телекоммуникаций РТ. Для них будет действовать единый тариф за интернет, сообщили в Министерстве образования и науки Татарстана.

Основным толчком для начала изменений в тарифных планах послужило то, что в сельских школах скорость интернета ниже, а платят они больше. Уже сейчас к ГИСТ подключена большая часть татарстанских школ. Те, кто еще не присоединился к ГИСТ, платят за доступ в сеть по своим тарифам.

«Около трети образовательных организаций находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью», — отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в 2021 году качественный интернет проведут в 2 347 социально значимых объектах РТ. Доступом к скоростной сети они будут обеспечены в рамках национального проекта «Цифровая экономика».