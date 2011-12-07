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Врач РТ прокомментировала видео с умершим от COVID-19 пациентом

У пользователей социальных сетей видео вызвало острую реакцию.

На прошлой неделе в Татарстане появилось видео, в котором запечатлён момент смерти пациента, не привитого от коронавируса. Ролик вызвал у пользователей социальных сетей острую реакцию.

Одни посчитали, что сюжет постановочный и отсутствие прививки не при чём, другие выдвинули предположение, что больного на койке и вовсе нет. Врач-эпидемиолог ГКБ №7 Казани Наталья Шайхразиева, в свою очередь, подчеркнула, что с такими вещами шутить нельзя.

«Показали правду. Как реально умирает человек, который не привит, — констатировала она. Это нужно показывать. Страшные кадры, которые должны до глубины души затронуть каждого»

Шайхразиева заключила, что сейчас есть только один выход — пройти вакцинацию. 

КВ
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