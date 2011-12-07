В Татарстане досрочно подключили к интернету почти 2 тысячи социальных объектов

В Татарстане ко Дню республики досрочно подключили к интернету 1 802 социально значимых объекта, сообщили в пресс-службе «Таттелекома».

Отмечается, что по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» в Татарстане с 2019 по 2021 годы к интернету подключают 3 578 социально значимых объектов. В этом году планируется подключить 2347 объектов.

В торжественной церемонии по случаю досрочного подключения принял участие Рустам Минниханов.

Президент РТ отметил, что проект направлен на повышение качества жизни граждан. Скоростной интернет уже появился во всех школах республики. Теперь им обеспечены ФАПы, дома культуры, сельские клубы, библиотеки и ряд других объектов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в казанском метрополитене планируют провести интернет до декабря текущего года. На эти работы направят 30 млн рублей.