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В Татарстане с 15 сентября откроется сезон охоты на лисиц

Прием заявлений на получение разрешений на охоту начнется со 2 сентября.

В Татарстане с 15 сентября будет открыт сезон охоты на лисиц, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. Прием заявлений на получение разрешений на охоту будет открыт со 2 сентября.

Чтобы получить необходимое разрешение на охоту, нужно будет предоставить заявление, оригинал паспорта и охотничьего билета, квитанции об оплате госпошлины за выдачу разрешения (650 рублей) и об уплате сбора за пользование объектами животного мира.

С 15 октября также будет открыт сезон охоты на зайца-русака и куницу, а с 1 сентября — на бобра.

КВ
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