Городские камеры Татарстана могут оснастить системой распознавания лиц и госномеров. О такой необходимости сообщили в пресс-службе Минцифры республики.

Ранее «Казанские ведомости» уже писали о том, что тестовая эксплуатация системы запустили сперва в Альметьевске. Тогда же были зафиксированы и первые результаты. Замглавы Минцифры РТ Альберт Яковлев сообщил, что в городе работают 120 камер, благодаря которым удалось опознать и задержать находящихся в розыске 28 граждан, а также 95 человек, совершивших административные правонарушения.

В ведомстве отмечают, что пока официальной информации о том, что и Казань вошла в список 10 городов, где запустят пилотные проекты NtechLab, нет. Больше всего система распознавания лиц востребована на объектах транспортной инфраструктуры, в школах, музеях, бизнес-центрах и других местах массового пребывания людей.