Среди всех субъектов РФ Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга

Количество упоминаний в контексте национальных проектов в Татарстане вошло в тройку лидеров медиарейтинга среди всех субъектов РФ.

Известно, что рейтинг был составлен компанией «Медиалогия». Обогнать республику смог лишь Краснодарский край, третьим стал Приморский. Татарстан разместился на втором месте с медиаиндексом 29 757,4.

Регион упоминался в связи со строительством Вознесенского тракта и открытием нового участка Большого Казанского кольца по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А также по случаю получения микрозаймов предпринимателями Татарстана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».