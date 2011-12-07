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Среди всех субъектов РФ Татарстан вошел в тройку лидеров медиарейтинга

Татарстан упоминался в контексте нацпроектов по случаю открытия БКК и строительству дорог.

Количество упоминаний в контексте национальных проектов в Татарстане вошло в тройку лидеров медиарейтинга среди всех субъектов РФ.

Известно, что рейтинг был составлен компанией «Медиалогия». Обогнать республику смог лишь Краснодарский край, третьим стал Приморский. Татарстан разместился на втором месте с медиаиндексом 29 757,4.

Регион упоминался в связи со строительством Вознесенского тракта и открытием нового участка Большого Казанского кольца по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А также по случаю получения микрозаймов предпринимателями Татарстана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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