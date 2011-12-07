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Татьяна Ларионова: «Праймериз — это хорошая возможность услышать предложения коллег»

Среди кандидатов присутствуют волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели и предприниматели.

Депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова оценила организацию предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, которое проходит сегодня в республике.

Сегодня татарстанцы выберут тех кандидатов, кто примет участие в сентябрьских выборах в нижнюю палату Федерального Собрания. Известно, что почти половина из 96 зарегистрированных участников праймериз не являются членами партии «Единая Россия». Среди кандидатов присутствуют волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели и предприниматели.

«Праймериз — это хорошая возможность узнать, услышать предложения коллег, единомышленников, участников – лидеров и молодых кандидатов», — отметила она, напомнив, что в прошлом году было задано много вопросов, а потому ожидания избирателей, очевидно, большие.

Также Ларионова подчеркнула «особое настроение», которое исходит от молодых кандидатов. «Их подходы, предложения, выводы, их взгляды перспективны и полезны», — сказала депутат. 

КВ
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