За сутки диагноз COVID-19 поставили 31 татарстанцу

В Татарстане по состоянию на 30 мая текущего года зарегистрировано 21 454 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 31 новый случай. 20 человек госпитализированы, 11 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 18 446 татарстанцев.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.