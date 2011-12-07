Минниханов поручил направить часть средств из регионального бюджета на проектирование горбольницы в Челнах

Президент РТ Рустам Минниханов провёл рабочую встречу с мэром Челнов Наилем Магдеевым, на которой обсуждался вопрос проектирования городской больницы №5, в которую ежегодно обращаются более 25 тыс. больных. Президент РТ поручил выделить часть средств из республиканского бюджета на больницу. Об этом сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

«У нас состоялась рабочая встреча с Рустамом Нургалиевичем. Мы обсудили ряд вопросов, в том числе и необходимость начать проектные работы по горбольнице №5. Президент дал соответствующее поручение — предусмотреть финансирование создания проектно-сметной документации. Речь идет примерно о 70 млн рублей. Точные цифры озвучивать рано» - сообщил мэр Челнов.

Наиль Магдеев поделился, что уже известно место расположения нового корпуса больницы: новое здание будет находится на проспекте Чулман, недалеко от полилингвальной школы «Адымнар».

Сейчас местом расположения больницы является здание бывшего общежития, напомнил мэр.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что у казанской больницы №7 появится восьмиэтажный лечебно-реабилитационный корпус.