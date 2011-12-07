В Татарстане аномальная жара угрожает сельским культурам: в 38 районах введён режим ЧС

В Татарстане условия аномальной жары могут навредить сельским культурам. В 38 из 43 районах республики введён режим ЧС для сохранения продовольственной самодостаточности, сообщила пресс-служба Президента РТ.

«В республике Татарстан распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на муниципальном уровне подписано по 38 муниципальным районам, где подтверждены опасные агрометеорологические явления в связи с аномальными температурами», — говорится в сообщении.

Рустам Минниханов поручил ввести меры по борьбе с аномальными погодными условиями в целях сохранения плодовитости агрокультур республики.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что уже на этой неделе возобновятся поставки овощных культур из южных регионов России. Торговые сети предупреждали о срыве поставок продовольствия на прошлой неделе.