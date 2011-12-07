Поставки овощей в Татарстан стабилизируются на следующей неделе

Поставка овощей будет стабильно осуществляться в Татарстан в середине следующей недели, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. Ранее торговые сети сообщали о срыве поставок овощей с южной части России.

В министерстве рассказали, что овощи выращенные в пределах республики закончились, поэтому на текущий момент все овощи привозные. Остатки «местной» продукции успешно распродаются на ярмарках региона по адекватным ценам, добавили в министерстве.

Также в министерстве подчеркнули, что государственное регулирование цен на данную продукцию не планируется.

В Татарстане под урожай 2021 года засажено 3,5 тыс. га картофеля, около 500 га капусты, 600 га моркови и 266 га свеклы.

Ранее «Казанские ведомости» писали, как получить богатый урожай независимо от погодных условий.