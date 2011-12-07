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В Татарстане в ближайшее время могут открыться восемь новых пляжей

Новые места отдыха могут появиться в Алексеевском, Елабужском и других районах республики.

Начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин заявил, что в Татарстане могут открыться восемь новых пляжей. Рустам Минниханов выступил в поддержку открытия новых мест отдыха в Татарстане.

«Мы должны навести порядок. Не все же люди могут уезжать куда-то на отдых. Нам нужно создать места, где люди могли бы спокойно отдыхать. Для этого нужно собрать заявки и узнать у МЧС, можно ли там организовать место для купания» — заявил Президент РТ.

Известно, что в Татарстане могут открыться новые пляжи в таких районах, как: Агрызский, Арский, Елабужский, Мензелинский, Муслюмовский, Тетюшский, Новошешминский и Алексеевский районы.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане на учёте в ГИМС состоят 40 республиканских пляжей. Допущены к эксплуатации после технического освидетельствования 26.

КВ
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