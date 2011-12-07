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Мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак будет работать в поселке Кадышево

Пункт вакцинации прибудет в поселок 31 июля.

Жители поселка Кадышево Авиастроительного района Казани смогут привести своих питомцев к специалистам, которые окажут ряд ветеринарных услуг. Мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в поселок 31 июля, сообщается на сайте мэрии Казани.

Специалисты проведут осмотр питомца, и вакцинируют его от различных инфекций по желанию хозяина. Предусмотрено получение ветеринарного паспорта.

Мобильных пункт расположится возле дома культуры по улице Р. Зорге, 6б. с 10:00 по 14:00.

График на выезд мобильных пунктов составляется исходя из заявок желающий. Оставить заявку можно в Комитете жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7(843)590-04-26.﻿

Ранее «Казанские ведомости» писали, в Казани с начала работ мобильного пункта вакцинировали 43 собаки.

КВ
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