Роспотребнадзор РТ не рекомендовал купаться на десяти пляжах Татарстана

На 10 пляжах в РТ небезопасно купаться. Вода на этих пляжах не соответствует гигиеническим требованиям, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

По состоянию на 29 июля неудовлетворительные по санитарно-химическим показателям пробы воды выявлены на пляже «Локомотив» в Казани, на Большом Лебяжьем озере и на пляжах в Заинске.

По микробиологическим показателям не соответствует вода на пляжах «Нижнее Заречье», «Комсомольский», на Глубоком озере, а также на городских пляжах в Набережных Челнах, Альметьевске и Муслюмовском районе.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани открылась новая площадка для пляжного волейбола. Современная площадка открылась на территории экстрим-парка Урам.