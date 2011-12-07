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Мост Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах отремонтируют в течение двух недель

Сейчас на мосту проходит плановая замена деформационного шва.

На мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах в течение двух недель отремонтируют мост, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«На мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах идет плановая замена деформационного шва на 27 опоре», —отметили в министерстве. 

Транспорт сейчас двигается по верхнему пролету по одой полосе в каждом направлении.

В министерстве просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что челнинцы пожаловались на большие пробки на выезде из города.

КВ
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