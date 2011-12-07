В Татарстане до середины сентября продлили закрытие трассы в Нурлатском районе

Трасса в Нурлатском районе РТ Кузайкино — Нурлат будет закрыта до 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтдортранса РТ.

В ведомстве объяснили, что на участке дороги с 69,2-го по 74,9-й километр продолжается капитальный ремонт. Для объезда водителям предлагают воспользоваться дорогами регионального значения Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Аксубаево — Федоровка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в центре Казани будет перекрыт ряд улиц почти на год.