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В Татарстане до середины сентября продлили закрытие трассы в Нурлатском районе

На участке дороги с 69,2-го по 74,9-й километр продолжается капитальный ремонт.

Трасса в Нурлатском районе РТ Кузайкино — Нурлат будет закрыта до 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтдортранса РТ.

В ведомстве объяснили, что на участке дороги с 69,2-го по 74,9-й километр продолжается капитальный ремонт. Для объезда водителям предлагают воспользоваться дорогами регионального значения Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Аксубаево — Федоровка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в центре Казани будет перекрыт ряд улиц почти на год.

КВ
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