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Соципотека в Арске: новоселов ждет еще один дом

В Арске готов к сдаче новый 18-квартирный жилой дом.

Инспекторы Госстройнадзора Республики Татарстан провели проверку возведенной многоэтажки на предмет соответствия построенного объекта требованиям проектной документации. В том числе - современным требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства необходимыми приборами учета.

Результаты инспекции – положительные, все необходимые требования соблюдены, так что уже скоро 18 семей очередников получат долгожданные ключи от собственных благоустроенных квартир, сообщает пресс-служба ведомства.

Многоэтажка находится на улице Максима Горького, 44. На прилегающей к дому территории оборудована детская площадка, в рамках благоустройства сразу же проведено озеленение и устроен газон.   

Новый дом в Арске построен в соответствии с республиканской программой социальной ипотеки и программой национального проекта «Жилье и городская среда». Застройщиком объекта выступил Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан.

КВ
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