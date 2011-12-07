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В Иннополисе Президенту РТ представили приложение для зарядки электромобилей

Глава республики посетил ОЭЗ с рабочей поездкой.

Рустам Минниханов приехал в Иннополис для посещения стройплощадок городских объектов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе визита главе республики было представлено приложение для зарядки эклектромобилей. Программа связывает транспортное средство и зарядную станцию, позволяя прокладывать оптимальный маршрут.

Президент отметил актуальность подобной инновации.

«Это направление нужно развивать. Следует размещать станции в новых домах, АЗС, паркингах. Нужно выработать единый стандарт для наших городов», — прокомментировал глава республики.

КВ
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