Ильсур Метшин: Вся система «Народного контроля» завалена просьбами сделать что-то с самокатами

Сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме мэр Казани Ильсур Метшин поручил ускорить разработку и принятие правил использования самокатов.

По словам Метшина, этот вид транспорта никак не регулируется федеральным законодательством, что ведёт к опасным ситуациям на дорогах для пешеходов и автомобилистов.

«Моя интернет-приёмная, приёмные глав администраций районов и в целом вся система нашего „Народного контроля“ завалена обращениями от пешеходов и автомобилистов с просьбами сделать что-то с самокатами», — заявил Метшин.

Градоначальник пояснил, что для решения этого важного вопроса необходимо собрать круглый стол из предпринимателей, открывающих пункты проката самокатов, сотрудников ГИБДД и прокуратуры.

Только с начала летнего сезона местные жители воспользовались арендой самоката практически 500 тыс. раз.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Президент РТ Рустам Минниханов распорядился разработать правила пользования электросамокатами в кратчайшие сроки.