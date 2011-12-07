Рустам Минниханов призвал урегулировать все вопросы с электросамокатами

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Рустам Минниханов высказался по поводу электросамокатов, сообщает пресс-служба Президента РТ.
«Что это такое? Должны быть места для них, где можно было бы покататься. Вы видели, как они летают?», — сказал Минниханов.
Также он добавил, что вопрос по использованию электросамокатов должен быть решен в течение недели.
«Я не возражаю [против прогулок на электросамокатах], но все это должно быть нормально, правильно», — добавил руководитель республики.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани планируют запретить кататься на электросамокатах детям.