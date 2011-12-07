Участок дороги между Елабугой и Лекарево перекрыли из за ремонта трассы М7

В Татарстане ограничили движение на участке дороги Елабуга — Лекарево — Большие Армалы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение закрыто на участке дороги от 5,2 до 11,4 км в Елабужском районе республики до 1 июля. В министерстве отметили, что ограничение движения транспорта связано с ремонтными работами трассы М7 «Волга» — Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

Сейчас водителям предоставляется альтернативный маршрут — объезд по Набережно-Челнинскому и Окружному шоссе в Елабуге, а также по автомобильным дорогам Елабуга — Лекарево — Большие Армалы и Подъезд к городу Елабуга. Автомобилистов просят заранее продумать свой путь.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Арском районе Татарстана проводится ремонт участка дороги Арск — Сиза — Смак-Корса длиною 1,63 километра. Завершить работы также планируют 1 июля.