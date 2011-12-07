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1 августа стартует видеопроект «Топ-100 известных личностей Татарстана»

Этот просветительский проект «Татаркино» приурочил знаменательной дате - 100-летию образования ТАССР.

5-6-минутные видеоролики будут рассказывать о жизни и творчестве известных личностей, которые внесли большой вклад в развитие республики с 1920 года. Фильмы будут демонстрироваться на видеоканале «Татаркино» в Instagram TV и в YouTube.

По словам директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой, имена тех, кто вошел в «Топ-100» былb определены путем народного голосования. Первыt фильмы рассказывают о Габдулле Тукае, Мирсаиде Султан-Галиеве, Мусе Бигиеве, Мусе Джалиле, Абдулле Алише, Фатихе Кариме, Салихе Сайдашеве, Саре Садыковой, Александре Ключареве, Рустеме Яхине.

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