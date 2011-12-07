Минстрой РТ рассказал о завершении 4 из 28 программ капремонта объектов за 2021 год

В Татарстане завершены 4 из 28 программ по капитальному ремонту объектов за 2021 год. На работы было выделено свыше 23 млрд рублей, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Мероприятие по видеоконференции было проведено Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

На данный момент работы по четырем программам завершены: проведен ремонт 13 зданий управления сельского хозяйства и продовольствия, 12 зданий от Управления ветеринарией, закончены работы по ремонту общежитий. Также ремонтные работы проведены в 15 зданиях исполкомов поселений. Общий объем финансирования этих программ составил 266 млн рублей. До конца года планируется ремонт более 3 тыс. объектов.

Всего в этом году будет отремонтировано 213 образовательных учреждений. Работы уже закончены в 11 из 33 запланированных школах и 15 из 49 детских садов.

Также сейчас по программе ведутся работы по ремонту зданий МВД (завершен 31%), программа «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации» завершена на 61%, а «Обеспечение населения питьевой водой», где по программе ведутся работы в семи муниципалитетах, выполнена на 64%.