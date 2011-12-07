В Казани пройдет экоакция по очистке дна и прибрежной зоны озера Комсомольское

В Казани пройдет экоакция по очистке прибрежной зоны и дна озера Комсомольское. Акция стартует 1 августа в 10:00, сообщает татарстанское отделение Русского географического общества.

«Для подводной очистки привлекутся дайверы Подводного научно-исследовательского отряда им. Леонова», — поясняет сообщество.

Для очистки прибрежной зоны будут привлечены экоактивисты, главы организаций, также приглашаются все желающие.

Местом сбора станет озеро Комсомольское. Необходимые инструменты для работ будут предоставлены организаторами.

Ранее сообщалось, что в Татарстане члены Русского географического общества с волонтерами очистили гору Лобач в Камско-Устьинском районе и часть Волги, прилегающей к заказнику. Экоакция состоялась 17 июля.