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В Казани пройдет экоакция по очистке дна и прибрежной зоны озера Комсомольское

Акция стартует 1 августа в 10:00.

В Казани пройдет экоакция по очистке прибрежной зоны и дна озера Комсомольское. Акция стартует 1 августа в 10:00, сообщает татарстанское отделение Русского географического общества.

«Для подводной очистки привлекутся дайверы Подводного научно-исследовательского отряда им. Леонова», — поясняет сообщество.

Для очистки прибрежной зоны будут привлечены экоактивисты, главы организаций, также приглашаются все желающие.

Местом сбора станет озеро Комсомольское. Необходимые инструменты для работ будут предоставлены организаторами.

Ранее сообщалось, что в Татарстане члены Русского географического общества с волонтерами очистили гору Лобач в Камско-Устьинском районе и часть Волги, прилегающей к заказнику. Экоакция состоялась 17 июля.

КВ
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