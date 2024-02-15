Мясо, чипсы или фрукты: какой рабочий обед предпочитают татарстанцы

Своим любимым рабочим обедом почти 81% респондентов из Татарстана назвали мясо и птицу, это самый высокий показатель в стране, следует из результатов опроса российской платформы онлайн-рекрутинга.

На втором месте татарстанцы разместили овощи и фрукты (66%), затем рыбу и сладкое. Причем, треть едят на работе только мучное, а 15% разные снеки (чипсы, сухарики, батончики).

Интересно, что в зависимости от профессии менялись и любимые блюда участников опроса. Например, категорию «мясо/рыба/птица с гарниром» больше всего любят специалисты высшего и среднего менеджмента, IT и административный персонал.

Салаты предпочитают работники науки и образования, индустрии искусства, развлечений, массмедиа, а ещё финансисты и бухгалтеры. Супы любят только айтишники и специалисты сервисного обслуживания. Сырники и блины – специалисты сферы транспорт/логистика/перевозки.

Итальянскую кухню, а именно пасту/ризотто, выбирают в сфере маркетинга, рекламы и PR. Сладкоежек больше всего среди продаж/обслуживания клиентов и искусства.

В неделю татарстанцы тратят не больше 3 тысяч рублей на обед, но каждый пятый респондент готов раскошелится и на сумму в 5 тысяч.