На 15.00 16 марта в Татарстане проголосовало 54,5% избирателей

О том, как проходит второй день голосования по выборам президента России рассзал на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.

- Татарстанцы голосуют активно. Погода замечательная, настроение у всех позитивное, избирательные участки работают в штатном режиме. На данный момент проголосовало 1 миллион 596 тысяч 415 татарстанцев - это 54,5% от общего количества избирателей, - отметил Андрей Кондратьев.

Если за вчерашний день на горячую линию по выборам от жителей республики поступило 815 звонков, то сегодня - 105. Каждый звонивший оперативно получает ответ на свой вопрос.

Четко работает Центр общественного наблюдения. У них на мониторах идет трансляция с каждого избирательного участка, и они в режиме онлайн наблюдают, как идет голосование, не отвлекаясь ни на минуту.