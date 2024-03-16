На 15.00 16 марта в Татарстане проголосовало 54,5% избирателей

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Республика
16 марта 2024  16:34
Автор:
Ольга Иванычева

О том, как проходит второй день голосования по выборам президента России рассзал на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.

- Татарстанцы голосуют активно. Погода замечательная, настроение у всех позитивное, избирательные участки работают в штатном режиме. На данный момент проголосовало 1 миллион 596 тысяч 415 татарстанцев - это 54,5% от общего количества избирателей, - отметил Андрей Кондратьев.

Если за вчерашний день на горячую линию по выборам от жителей республики поступило 815 звонков, то сегодня - 105. Каждый звонивший оперативно получает ответ на свой вопрос.

Четко работает Центр общественного наблюдения. У них на мониторах идет трансляция с каждого избирательного участка, и они в режиме онлайн наблюдают, как идет голосование, не отвлекаясь ни на минуту.

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На 15.00 16 марта в Татарстане проголосовало 54,5% избирателей
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