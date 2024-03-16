На 20.00 16 марта в Татарстане проголосовало 63,3% избирателей

Итоги двух дней голосования на выборах Президента России подвел председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

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Республика
16 марта 2024  21:21
Автор:
Ольга Иванычева

В 20.00 закрылись все избирательные участки. Явка татарстанцев на голосование составился 63,3%. Выборы проходят спокойно, нарушений, влияющих на ход голосования, не выявлено, никаких происшествий на участках не зафиксировано, обращений, обращений к медикам, дежурившим на участках, не было.

Напомним, завтра, 17 марта, последний день голосования. Все избирательные участки работают с 8 утра до 20.00 часов. Адрес своего избирательно участка можно уточнить самостоятельно на портале госуслуг.

Андрей Кондратьев напомнил, что открыт федеральный номер 8 (800) 200-00-20, на который можно позвонить по вопросам выборов Президента России и работы избирательных комиссий. Все звонки, поступившие на этот номер из Татарстана, автоматически переводятся горячую линию Центральной избирательной комиссии РТ. (тел. 292-84-33). 

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