В Татарстане на 20.00 проголосовало 37,77% избирателей

Итоги первого дня голосования на выборах Президента России озвучил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

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Республика
15 марта 2024  21:45
Автор:
Ольга Иванычева

- Все избирательные участки были открыты. В Татарстане работали более 21 тысячи участковых избирательных комиссий. Все прошло в штатном режиме, жалоб о нарушениях избирательного законодательства не поступало. По данным оперативного штаба, происшествий на избирательных участках не зафиксировано, нарушений, влияющих на результаты голосования, нет. – рассказал Андрей Кондратьев. - На горячую линию по выборам от жителей Татарстана поступило 815 звонков. В основном были вопросы о режиме работы избирательных участков, голосовании на дому, подаче заявлений на голосование по месту нахождения, а не по месту прописки.

Кстати, председатель Центризбиркома РТ отметил, что заявку на голосование на дому можно подать в участковую избирательную комиссию до 14.00 17 марта. Пока такой возможностью воспользовались более 2% татарстанских избирателей. Но если причина, по которой человек не может лично прийти на избирательный участок, будет признана неуважительной, то избирательная комиссия имеет право отказать ему в голосовании на дому.          

Напомним, все избирательные участки работают с 8 утра до 20.00 часов. Адрес своего избирательно участка можно уточнить самостоятельно на портале госуслуг.

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