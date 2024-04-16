На 37% процентов вырос товарооборот между Россией и исламским миром

На сегодняшний день товарооборот между исламскими государствами и Россией составляет 156 млрд рублей, за год показатель вырос на 37%. Об этом заявил вице-примьер РФ Марат Хуснуллин в Москве на заседании оргкомитета международного форума «KazanForum», который состоится в мае.

По мнению Хуснуллина, Россия видит в этих странах надежных партнеров. Вице-премьер выразил благодарность Рустаму Минниханову за отличную организацию форума годами ранее и считает, что в этом году мероприятия пройдут на высшем уровне.