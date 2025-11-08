На 90-м году жизни скончался бывший министр лесного хозяйства РТ Абузар Гаянов

На 90-м году жизни ушел из жизни выдающийся лесовод Татарстана Абузар Гаянов, более 16 лет возглавлявший республиканское Министерство лесного хозяйства. Под его руководством была разработана правовая основа лесной отрасли региона - Лесной кодекс Республики Татарстан.

Карьера Гаянова началась в 1954 году после окончания Лубянского лесного техникума. Пройдя путь от помощника лесничего в Читинской области до руководящих постов в Татарском обкоме КПСС, в 1984 году он возглавил Минлесхоз ТАССР. Несмотря на сложные экономические условия, ему удалось не только сохранить, но и преумножить лесные богатства республики - увеличить площади хвойных пород, укрепить защитные лесополосы и создать надежную лесосеменную базу.

Профессиональные заслуги Абузара Гаянова были отмечены орденом «Знак Почета», почетными званиями «Заслуженный лесовод Татарской АССР» и «Заслуженный лесовод России». После выхода на пенсию он продолжал активную общественную и преподавательскую деятельность.

Церемония прощания состоится 8 ноября в здании Министерства лесного хозяйства РТ в Казани.