На 90-м году жизни скончался бывший министр лесного хозяйства РТ Абузар Гаянов

news_top_970_100
Республика
8 ноября 2025  13:20

На 90-м году жизни ушел из жизни выдающийся лесовод Татарстана Абузар Гаянов, более 16 лет возглавлявший республиканское Министерство лесного хозяйства. Под его руководством была разработана правовая основа лесной отрасли региона - Лесной кодекс Республики Татарстан.

Карьера Гаянова началась в 1954 году после окончания Лубянского лесного техникума. Пройдя путь от помощника лесничего в Читинской области до руководящих постов в Татарском обкоме КПСС, в 1984 году он возглавил Минлесхоз ТАССР. Несмотря на сложные экономические условия, ему удалось не только сохранить, но и преумножить лесные богатства республики - увеличить площади хвойных пород, укрепить защитные лесополосы и создать надежную лесосеменную базу.

Профессиональные заслуги Абузара Гаянова были отмечены орденом «Знак Почета», почетными званиями «Заслуженный лесовод Татарской АССР» и «Заслуженный лесовод России». После выхода на пенсию он продолжал активную общественную и преподавательскую деятельность.

Церемония прощания состоится 8 ноября в здании Министерства лесного хозяйства РТ в Казани.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 10 октября по 16 ноября 2025 года
На 90-м году жизни скончался бывший министр лесного хозяйства РТ Абузар Гаянов
В Алексеевском районе «ГАЗель» насмерть сбила пешехода
Россиян ждут рекордные по продолжительности предстоящие новогодние каникулы
Новым руководителем горздрава Казани назначен Ильназ Ахмадиев
Двухэтажные автобусы с видами Татарстана появились в Москве и Петербурге
В этом году Соцфонд запустил 9 онлайн-услуг для семей и льготников
В Казанском Кремле завершена программа бесплатного посещения музеев по вторникам