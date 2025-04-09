На 95-м году жизни скончался бывший глава Казаньоргсинтеза Юрий Малышев

Экс-генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Юрий Малышев умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил Минпромторг Татарстана.

Малышев посвятил жизнь химической промышленности. Начав карьеру в Ярославской области, в 1961 году он переехал в Казань, где возглавил цех на заводе «Органического синтеза». С 1982 по 1986 год руководил предприятием, внедряя новые технологии и заботясь о сотрудниках.

Он был награждён орденами Ленина, Октябрьской революции и «Знак Почёта», а также стал лауреатом премии Совета министров СССР.