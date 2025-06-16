На базе «Рубина» появился крытый манеж

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Город
16 июня 2025  16:16
Автор:
Игорь Вагнер

В понедельник, 16 июня, на базе «Рубина» состоялась торжественная церемония открытия крытого манежа. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и президент «Рубина» Марат Сафиуллин. Манеж был назван в честь тренера казанского клуба Николая Сентябрёва, работавшего в 1959-1971 годах.

Манеж возведён на месте стадиона «Рубин», который был построен в конце 1950-х годов. За 60 лет арена претерпела несколько реконструкций, в последние годы его вместимость превышала 7 тысяч зрителей. Пресс-служба казанского клуба уточняет, что новый манеж оборудован искусственным полем, восемью раздевалками и небольшой открытой парковкой. Подчёркивается, что манеж станет частью Центра развития футбола.

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