На берегу озера Изумрудное обнаружены 10 свалок мусора

Инспекторы Министерства экологии Татарстана обнаружили 10 свалок мусора на территории озера Изумрудное.
Как отметила инспектор Центрального управления Минэкологии Анна Салахова, причиной захламления территории является отсутствие официальных пляжей и контейнерных площадок для мусора.
«Люди отдыхают у озера, но не всегда забирают с собой мусор, оставляя его около воды и леса», – пояснила Салахова.
В адрес Администрации Кировского и Московского районов Казани будет направлено предостережение о недопустимости нарушений и необходимости ликвидации свалок.