На берегу озера Изумрудное обнаружены 10 свалок мусора

Инспекторы Министерства экологии Татарстана обнаружили 10 свалок мусора на территории озера Изумрудное.

Фото: Минэкологии РТ

Как отметила инспектор Центрального управления Минэкологии Анна Салахова, причиной захламления территории является отсутствие официальных пляжей и контейнерных площадок для мусора.

«Люди отдыхают у озера, но не всегда забирают с собой мусор, оставляя его около воды и леса», – пояснила Салахова.

В адрес Администрации Кировского и Московского районов Казани будет направлено предостережение о недопустимости нарушений и необходимости ликвидации свалок.