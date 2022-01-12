На бетонном заводе в Челнах провели обыски

В Набережных Челнах на бетонном заводе «Мегаполис» силовики провели обыски по делу, связанному с налоговыми нарушениями. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Очевидцы утверждали, что у ворот завода стоит грузовик с ОМОНом, также была замечена следственная группа. Однако, когда на предприятие прибыли журналисты, силовиков на месте не оказалось. Сотрудники завода отказались комментировать ситуацию.

Корреспондентам «Челнинских известий» удалось выяснить из собственных источников, что оперативно-следственные мероприятия проводились не силами Набережночелнинского подразделения СУ СК России по Татарстану.