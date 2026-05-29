На борьбу с онкологией в Татарстане направят 466,9 млн рублей до 2027 года

Правительство республики утвердило обновленную региональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями на период до 2030 года. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. На реализацию мероприятий в 2026–2027 годах предусмотрено 466,9 млн рублей: 288,2 млн — в текущем году (из них 210,4 млн из федерального бюджета и 77,8 млн из республиканского) и 178,7 млн — в следующем.

Средства направят на повышение доступности диагностики и лечения: раннее выявление, обновление оборудования, внедрение роботизированной хирургии, методов лучевой и радиофармацевтической терапии, совершенствование маршрутизации пациентов и цифровизацию онкослужбы. Также в программе — меры по укомплектованию штата онкологов.

К 2030 году власти ожидают увеличение доли выявляемости злокачественных новообразований на первой стадии до 58,7% (с 54,4%), рост числа пациентов, живущих более пяти лет после диагноза, до 71,8% (с 62,6%) и снижение одногодичной летальности до 16,4% (с 19,2%). Всего планируется увеличить на 7% долю людей, успешно преодолевших пятилетний рубеж после выявления рака.