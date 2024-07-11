На борту самолета, летевшего из Москвы в Казань, два хулигана устроили драку

На борту воздушного судна авиакомпании «Победа» произошла драка двух пьяных мужчин. Самолет летел из Москвы в Казань.

Как сообщает «Татар-информ», хулиганы изначально сидели раздельно, но один из них оплатил место рядом с другим, что стало предвестником будущего конфликта. Вскоре после взлета они начали вести себя вызывающе: громко ругались, игнорируя замечания экипажа и других пассажиров, заставляя всех вокруг чувствовать себя некомфортно.

Один из мужчин перешел все границы, начав пинать переднее кресло и оскорблять сидевшую там девушку, называя ее своей сожительницей. Попытка экипажа пересадить ее с детьми не увенчалась успехом из-за отсутствия свободных мест, что еще более усугубило ситуацию.

После первого предупреждения от командира воздушного судна нарушители ненадолго успокоились, но через полтора часа снова начали шуметь, спровоцировав массовую драку с участием других пассажиров, уставших от пьяных выходок.

Вмешательство капитана и требование прекратить беспорядки через громкоговоритель помогло восстановить порядок на борту самолета. Однако инцидент еще раз подчеркивает необходимость жесткого контроля за поведением пассажиров на рейсах.