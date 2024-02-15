На что тратят маткапитал в Татарстане, рассказал Минтруд РТ

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Республика
15 февраля 2024  19:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Программа материнского капитала реализуется с 2007 года. После индексации его размер составил 630 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 833 тысячи — при рождении второго.

В прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что жители республики направляют средства на улучшение жилищных условий, образование детей и пенсию родителя. Она напомнила, что в этом году не только мать может с помощью маткапитала позаботиться о пенсии, но теперь и отец.

Также средства материнского капитала можно отложить для единовременной выплаты или приобретения технических средств реабилитации для детей с ОВЗ.

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