На дорогах Татарстана ввели ограничения для грузовиков

С 1 апреля в Татарстане введены сезонные ограничения для большегрузов на региональных дорогах. Под запрет попадают транспортные средства с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.

Причина:

Снижение несущей способности дорожного полотна из-за весеннего переувлажнения грунта.

Важно:

Полный список участков с ограничениями опубликован в официальном документе

Запрет не распространяется на проезд грузовиков вообще, а лишь регулирует допустимую нагрузку

Ограничения действуют весь апрель

В Миндортрансе РТ подчеркивают, что меры носят временный характер и направлены на сохранение дорожной инфраструктуры в период паводка.