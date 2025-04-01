На дорогах Татарстана ввели ограничения для грузовиков

С 1 апреля в Татарстане введены сезонные ограничения для большегрузов на региональных дорогах. Под запрет попадают транспортные средства с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.
Причина:
Снижение несущей способности дорожного полотна из-за весеннего переувлажнения грунта.
Важно:
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Полный список участков с ограничениями опубликован в официальном документе
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Запрет не распространяется на проезд грузовиков вообще, а лишь регулирует допустимую нагрузку
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Ограничения действуют весь апрель
В Миндортрансе РТ подчеркивают, что меры носят временный характер и направлены на сохранение дорожной инфраструктуры в период паводка.