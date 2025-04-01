На дорогах Татарстана ввели ограничения для грузовиков

news_top_970_100
Республика
1 апреля 2025  12:39

С 1 апреля в Татарстане введены сезонные ограничения для большегрузов на региональных дорогах. Под запрет попадают транспортные средства с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.

Причина:
Снижение несущей способности дорожного полотна из-за весеннего переувлажнения грунта.

Важно:

  • Полный список участков с ограничениями опубликован в официальном документе

  • Запрет не распространяется на проезд грузовиков вообще, а лишь регулирует допустимую нагрузку

  • Ограничения действуют весь апрель

В Миндортрансе РТ подчеркивают, что меры носят временный характер и направлены на сохранение дорожной инфраструктуры в период паводка.

news_right_column_240_400
Новости
В работе Госсовета РТ отразилась яркая история республики
На дорогах Татарстана ввели ограничения для грузовиков
Леонтьев раскрыл имя возможного преемника в «Нефтехимике»
«Дни дарений» в Национальном музее РТ: как современность становится историей
В Татарстане нашли утонувшего рыбака
Блогеры тестируют новый татарстанский голосовой помощник «Раис»
«Нефтехимик» расстался с главным тренером Олегом Леонтьевым
В Татарстане стартовал экологический двухмесячник