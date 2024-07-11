На экокарте в Татарстане теперь можно посмотреть метеоусловия

Экокарта Татарстана теперь предлагает еще более полную информацию о качестве воздуха в республике. Помимо данных о загрязнении атмосферы, в разделе «Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха» стали доступны сведения о метеоусловиях, при которых производились замеры.

Теперь каждый пользователь может увидеть параметры атмосферного давления, направления ветра, относительной влажности, скорости ветра и температуры воздуха для каждого измерения.

Данная информация обеспечивает более глубокое понимание факторов, влияющих на качество воздуха, и способствует улучшению экологической ситуации в республике.