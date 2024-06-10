На этой неделе татарстанцы будут отдыхать три дня

В Татарстане, как и по всей России, сегодня стартовала четырехдневная рабочая неделя, приуроченная к празднованию Дня России.

В производственном календаре 12 июня утвержден нерабочим праздничным днем. А в преддверии праздника, согласно ч.1 ст.95 Трудового кодекса России, рабочий день 11 июня сократится на один час.

День России – это государственный праздник, который отмечается с 1992 года.

Ранее также мы сообщали, что татарстанцев ждёт праздник Курбан Байрам. Однако в этом году он выпал на воскресенье, 16 июня. А в прошлом году – на вторник, 27 июня, что позволило чуть больше отдохнуть.