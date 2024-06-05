Следующая неделя для казанцев будет короткой

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Республика
5 июня 2024  14:21
Автор:
Эндже Гарафиева

В июне жителей Казани ждет приятный сюрприз – дополнительный выходной день. Это связано с празднованием Дня России, который в текущем году выпадает на среду, 12 июня.

Согласно производственному календарю 12 июня будет нерабочим праздничным днем. А в преддверии праздника, согласно ч.1 ст.95 Трудового кодекса России, рабочий день 11 июня сократится на один час.

Также на следующей неделе татарстанцев ждёт праздник Курбан Байрам. Однако в этом году он выпал на воскресенье, 16 июня. А в прошлом году – на вторник, 27 июня, что позволило чуть больше отдохнуть.

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