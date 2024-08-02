На фестивале «Итиль» в Казани выступит участник Евровидения-2010 Петр Налич

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Город
2 августа 2024  15:06

В следующую субботу, 10 августа, в столице Татарстана пройдет фестиваль этнической культуры Поволжья «Итиль». В качестве площадки выступит Парк Горького, а хедлайнером заявлен Петр Налич, сообщает дирекция парков и скверов Казани.

Петр Налич – российский композитор и певец, который представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в 2010 году. Отмечается, что специально для фестиваля будет подобрана программа с песнями разных настроений и лет.

Мероприятие стартует в 12 часов дня на зеленом поле парка и завершится в 22 часа. Кроме выступлений артистов для детей будет оборудована детская зона и проведены мастер-классы по ремеслам. Вход свободный.

Напомним, что 3 августа на празднике «Я выбираю небо!» выступит группа Dabro.

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