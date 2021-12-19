На фестивале уличной культуры в парке «УРАМ» запустили стрим в формате подкаста, сообщили в Минмол РТ.

«Сейчас мы ведем прямой эфир и общаемся с гостями в формате подкаста. В гостях сегодня спортсмены, танцоры, художники, музыканты и фотографы», – рассказал автор проекта Twokai (IIK).

Он добавил, что помимо подкастов, он и помощники будут писать статьи, брать интервью, снимать сюжеты и вещать на радио и в интернете.

Задачей проекта бобзначается раскрытие уличной культуры, а также рассказать молодежи больше о возможностях самореализации и поиске себя.

«Мы проект, который базируется в парке и знакомит слушателей с возможностями творческой и спортивной самореализации, продвигает идеи социальной активности среди молодежи», - сообщил менеджер экстрим-парка "УРАМ" Данил Исламов.

К стриму можно присоединиться, перейдя по этой ссылке.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани официально открыли крытую часть экстрим-парка «УРАМ». Теперь молодежь сможет прийти сюда в любое время с 10 утра до 22 вечера. В день открытия молодежного объекта стартовал фестиваль, на котором прошли разноплановые мероприятия. На нем присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов.