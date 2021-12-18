«Ничего для молодежи, без самой молодежи»: в Казани открыли крытую часть экстрим-парка «УРАМ»

В Казани официально открыли крытую часть экстрим-парка «УРАМ». Теперь молодежь сможет прийти сюда в любое время с 10 утра до 22 вечера. Об этом на фестивале сообщил министр по делам молодёжи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Этим фестивалем мы открывает экстрим-парк „Урам“, самый большой экстрим-парк в Европе» — сказал министр.

В день открытия молодежного объекта стартовал фестиваль, на котором прошли разноплановые мероприятия. На нем присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, на одной из площадок парка проходили соревнования по BMX, скейтбордингу, а на другой — творческие представления, световое и танцевальное шоу. Также вечером состоялся концерт.

Все мероприятия направлены для разных молодежных сообществ, отметил Сулейманов.

Также министр рассказал, что в июне следующего года в экстрим-парке пройдет большой Всероссийский фестиваль уличной культуры и классики, который соберет молодежь со всей страны, увлеченных экстремальным спортом и творчеством.

Новый молодежный объект создан по просьбе самих молодых людей. Он строился вместе с ними, поэтому те самые ребята остаются в парке и работают там инструкторами и тренерами, поделился председатель общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи» Павел Красноруцкий.

«Это тот пример, когда запрос от молодежи полностью на 100% отработан по принципу „ничего для молодежи, без самой молодежи“» — добавил он.