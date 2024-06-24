На фоне трагедии в Севастополе власти города Альметьевск проверят убежища

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Республика
24 июня 2024  12:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Трагедия в Севастополе вызвала широкий общественный резонанс по всей стране. Глава Альметьевска Тимур Нагуманов выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате атаки на городской пляж.

«Это просто уму непостижимо!» - заявил он на совещании в администрации города.

В связи с трагическими событиями Нагуманов поручил провести в городе инспекцию убежищ и других защитных сооружений на предмет их готовности к подобным чрезвычайным ситуациям. Особое внимание будет уделено состоянию подвальных помещений в жилых домах.

Аварийные ситуации могут происходить неожиданно, и нужно быть к ним готовыми, подчеркнул градоначальник. Он также напомнил, что в этом году в Альметьевске запланирован капитальный ремонт коммунальных сетей в многоквартирных домах, в том числе и обновление убежищ.

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