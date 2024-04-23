На Горьковском шоссе установили временные светофоры

В Казани появились четыре временных светофора, установленные на период проведения ремонтных работ магистрали. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Монтаж светофоров специалисты провели между остановками у Лебяжьего озера и у здания №4 на Горьковском шоссе. Временная мера будет работать до тех пор, пока не завершатся основные работы.

Также в мэрии напомнили, что на Горьковском шоссе построят восемь пешеходных переходов, пять из них будут надземными. Возведут три разворотные петни, тоннель и эстакаду. Больше 10 км дороги будут без светофоров, что позволит сделать поток движения более быстрым.